La spiaggia di Scauri, zona Monte d'Oro, è stata teatro di una straordinaria vicenda di integrazione e di grande disponibilità. Una bambina di colore, di nome Sonia, figlia di due genitori senegalesi dimorante nel casertano, che vendono i loro prodotti sul litorale minturnese. Teresa, una signora campana in villeggiatura a Scauri, si è offerta di accudire la piccola Sonia, mentre i genitori cercando di guadagnare qualche euro lungo l'arenile della cittadina del sud pontino.

La piccola Sonia è già diventata la "mascotte" della spiaggia che si trova vicino alla scogliera di Scauri e questa bellissima vicenda è stata raccontata sul suo profilo da Carola Flauto, una docente scrittrice che ha notato quanto accadeva sulla spiaggia libera di Scauri. In una dichiarazione a Gianmichele Laino del "Giornalettismo" la Flauto ha raccontato di essersi trovata "su questa meravigliosa spiaggia libera di Scauri ed ha notato una donna di trent'anni circa che giocava con una bambina dalla pelle color ebano. Mi sono informato- ha continuato la Flauto- ed ho scoperto quella che è una storia meravigliosa di accoglienza e di condivisione". Carola Flauto ha raccontato sul suo profilo di aver notato Teresa, trentenne campana, madre di due bimbi adolescenti e con in braccio una bimba di colore di diciotto mesi. Una situazione che ha incuriosito la scrittrice, che non vedendo altre persone di colore e notando che la piccola giocava con i due figli di Teresa si è avvicinata a quest'ultima scoprendo che accudiva questa piccola, mentre la madre vende abiti e fa treccine sul litorale minturnese. Sonia girava con la madre tutto il giorno e così Teresa si è offerta di tenerla qualche ora e poi tutto il periodo che la madre lavora. Nella vicenda sono coinvolti anche gli altri villeggianti, che si coccolano la bimba di colore, che la sera viene di nuovo affidata alla madre. "Sonia, il più delle volte, piange- scrive Carola Flauto- perché vorrebbe restare con Teresa, la quale precisa che lei è la madre ed è giusto che stia con lei la sera al termine del lavoro. "una storia di solidarietà- conclude la Flauto- una cura al contrario, non una immigrata che cresce i figli della signora bianca al mare, ma una famiglia napoletana che, gratuitamente, cresce una bambina figlia di immigrati. Questa storia è un esempio di amore senza confini e senza pregiudizi." Una vicenda ripresa anche dal sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, il quale l'ha definita una bella storia da Scauri, ricorrendo ad una citazione "L'Italia è un Paese arcobaleno, non a tinta unita".