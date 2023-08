In data odierna, il Comandante Provinciale, Colonnello Lorenzo D'Aloia, ha ricevuto per un saluto di presentazione e benvenuto, alla presenza dei rispettivi Comandanti, 14 Allievi Marescialli del 12° Corso Triennale, che svolgeranno il tirocinio pratico presso le Stazioni Carabinieri costiere della provincia a maggiore affluenza turistica, nell'ambito della pianificazione dei servizi di vigilanza estiva anno 2023, disposta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

