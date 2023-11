A partire dal 2 Novembre 2023 avrà inizio la seconda fase dell'intervento per i lavori di realizzazione della nuova condotta di raccolta acque meteoriche di Via dei Mille nell'ambito dell'intervento PNRR denominato "ST_578 – Lavori di mitigazione del rischio idraulico con regimentazione delle acque superficiali Aprilia nord II lotto". L'intervento servirà a completare i lavori del I lotto, già eseguiti sulla parte terminale di via dei Mille e su Via Matteotti e permetterà così di risolvere gli annosi problemi di allagamento di via dei Mille e via limitrofe, Via Matteotti e Via Aldo Moro. I Lavori di scavo sono stati suddivisi in sei fasi di esecuzione, a includere sei diversi tratti stradali così da limitare i disagi per gli automobilisti. Il 2 Novembre 2023, per garantire la prosecuzione dei lavori, verrà chiuso al traffico il tratto di intersezione tra via dei Mille e corso Giovanni XXIII. Modifiche ai percorsi dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale e del Trasporto Scolastico.