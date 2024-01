E' riemerso dal passato a causa delle piogge e dell'erosione dei costoni collinari, il residuato bellico che ieri mattina, nel Comune di Bassiano, in zona "La Piaie" all'incirca a ridosso del comprensorio il Castagno, personale del Comando stazione Carabinieri assieme agli artificieri dell'Esercito italiano e alla Polizia locale ha fatto brillare. Una bomba, presumibilmente della II^ Guerra mondiale abbandonata – si dice – dai militari tedeschi in ritirata verso Nord. La bomba era stata rinvenuta durante un'attività di controllo del territorio da parte del personale del Comando stazione Carabinieri di Bassiano in un bosco adiacente Via Ninfina II tratto.

Successivamente l'ordigno è stato messo in sicurezza e vigilato con la collaborazione della Polizia Locale in attesa dell'intervento del personale specializzato dell'Esercito.

Le operazioni sono state seguite, sin dal primo momento, dal Sindaco di Bassiano, Gianbattista Onori, nella sua veste di autorità di pubblica sicurezza.