"L'associazione Città Sport Cultura si impegna a sostenere la squadra "Steam Power" della scuola Frezzotti-Corradini di Latina, che si è qualificata per rappresentare l'Italia all'Open European Championship di scienza e robotica a Bodo, in Norvegia, il prossimo maggio. Con l'obiettivo di aiutare i giovani talenti di Latina a confrontarsi con le eccellenze europee, l'associazione ha avviato una raccolta fondi per finanziare la spedizione degli studenti.

Riccardo Pedrizzi, presidente di Città Sport Cultura, ha lanciato un appello alla comunità di Latina affinché si unisca con entusiasmo a questa iniziativa, sottolineando l'importanza di supportare i ragazzi nel loro viaggio e nelle spese logistiche. "Forza Latina, forza ragazzi!", esorta Pedrizzi.

La squadra "Steam Power" ha ottenuto il secondo miglior punteggio nazionale nella finale nazionale della First Lego League, guadagnandosi il diritto di rappresentare l'Italia in Norvegia. Il crowdfunding mira a raccogliere fondi per coprire i costi di vitto, alloggio, materiali e trasporti per i 15 studenti finalisti.

Per contribuire al progetto e sostenere i ragazzi di Latina, è possibile effettuare donazioni tramite bonifico bancario all'IC FREZZOTTI CORRADINI (IBAN: IT37P0306914700100000046173), indicando nella causale "Contributo partecipazione OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP - appello CSC". Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'associazione via email all'indirizzo info@cittasportcultura.it."