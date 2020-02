"La vicenda Corden Pharma, per i delicati aspetti occupazionali ed ambientali, merita ogni possibile approfondimento da parte degli enti coinvolti, a garanzie dei cittadini e del tessuto economico locale e della tutela della aree di pregio che insistono nel territorio circostante. A tal proposito ho depositato una interrogazione al presidente del consiglio regionale e all'assessore ai Rifiuti per fare chiarezza sull'iter autorizzativo inerente alla piattaforma ecologica situata all'interno dell'impianto industriale di Sermoneta". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Pd Enrico Forte.

"In particolare - chiede Forte - si chiede di conoscere le motivazioni che hanno indotto la direzione rifiuti della Regione Lazio a rinviare alla Provincia di Latina l'istanza presentata da Corden Pharma relativa alla modifica/riesame dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) ai sensi dell'articolo 29 octies d. lgs. 152/2006 relativo allo stabilimento. Le motivazioni addotte dalla Regione in merito al rinvio all'amministrazione provinciale meritano ulteriori chiarimenti per garantire la totale trasparenza su un iter così delicato".