Tanti latinensi hanno sfruttato la domenica di sole, nonostante le temperature rigide, per una passeggiata al lido di Latina. E più o meno tutti sono rimasti incuriositi dalla presenza di una motonave da crociera di grandi dimensioni al largo della costa pontina ben visibile a occhio nudo da terra. Certo, non è la prima volta che la sagoma di una grande imbarcazione si vede passare all'orizzonte dalle spiagge nostrane, ma nessuno ricorda di averne mai vista una tanto vicina alla costa per un lasso di tempo così lungo. I primi avvistamenti infatti risalgono a sabato e per tutta la giornata di ieri la nave ha continuato a fare avanti e indietro, avvicinandosi molto alla costa, tanto da poter essere vista anche dagli altri centri del litorale compreso tra le province di Latina e Roma.

In ogni caso il mistero, se così possiamo definirlo, è presto svelato: ieri mattina il personale di bordo della nave aveva comunicato la propria presenza all'ufficio circondariale marittimo di Terracina del Capitaneria di Porto, o meglio la necessità di stazionare al largo delle coste pontine per evitare il mare mosso che avrebbe incontrato proseguendo la navigazione. Insomma, una sosta obbligata, niente di più.