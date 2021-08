La carcassa di una balenottera è stata rinvenuta oggi in località Tumulito a Fondi.

I resti dell'animale, di oltre quattro metri, sono stati notati dapprima in acqua e poi, complici le correnti, si sono spiaggiati sull'arenile. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Gaeta e i bagnini delle spiagge limitrofe che hanno provveduto a tenere a debita distanza bagnanti e curiosi che si sono avvicinati alla carcassa per scattare qualche foto.

A causa dell'avanzato stato di decomposizione, i resti dell'animale non saranno inviati in laboratorio per ulteriori esami (utili anche a capire le cause del decesso, al momento non note), bensì saranno conferiti direttamente in discarica.