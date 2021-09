La stagione balneare riserva insidie anche nelle ultime settimane. Ne è la prova l'intervento di salvataggio effettuato ieri pomeriggio dagli assistenti bagnanti della cooperativa Blue Work Service che assicurano la copertura delle spiagge libere di pertinenza comunale, ma anche di buona parte delle spiagge attrezzate del lungomare pontino.

L'intervento dei bagnini è stato necessario nella zona tra Foce Verde e Capoportiere all'altezza delle traverse del lungomare via Pianosa e via Lipari, dove una coppia di cinquantenni, marito e moglie, si erano spinti al largo ed erano rimasti bloccati in balia delle onde a debita distanza dalla riva, complice un mare piuttosto mosso.

Non sono sfuggiti agli assistenti bagnanti Francesco Gabriele in servizio presso una postazione della spiaggia libera e presso la postazione dello stabilimento Leolo. Utilizzando un pattino hanno raggiunto i bagnanti in difficoltà e li hanno portato a riva, uno sul pattino e l'altro a nuoto.