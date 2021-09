Si chiude la querelle relativa alla presenza degli animali da compagnia sulle spiagge gaetane, che aveva destato un certo clamore dopo il pronunciamento del Tar. «A maggio con l'ordinanza n. 229 era praticamente vietato l'ingresso in spiaggia agli animali da compagnia ma solo perché un'area ad essi dedicata era in previsione nel Pua in fase di approvazione alla regione– ha spiegato l'assessore al benessere animale, ambiente e sanità Teodolinda Morini - La stessa ordinanza è stata poi impugnata dall'associazione animalista e ambientalista Earth, che aveva lamentato un eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, poiché il Comune avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che imporre tout court un divieto generalizzato di accesso alle spiagge dei conduttori di animali domestici. Premetto comunque che nell' ordinanza balneare di maggio veniva data libertà ai concessionari di approntare delle aree dedicate». Era quindi intervenuto il Tar che aveva annullato il divieto contenuta nell' ordinanza.

«A seguito del pronunciamento del Tar con una nuova ordinanza, la 350 del 14 luglio abbiamo apportato una modifica, con cui si consentiva l'ingresso degli animali in spiaggia dalle 06.00 alle 09.00 del mattino. Al contempo si davano precise indicazioni, dei comportamenti a cui attenersi dal punto di vista della sicurezza, dell' igiene e del decoro. Devo dire che l' esperienza è stata positiva, non abbiamo avuto lamentele o segnalazioni di incidenti». Alcuni giorni fa, lo scorso 17 settembre, il Tar si è pronunciato sulla questione dichiarando la cessazione della materia del contendere. «I giudici hanno rilevato come l'Amministrazione abbia operato per permettere agli animali l' accesso in orari prestabiliti e con modalità definite sulle spiagge. – ha concluso l' assessore -Comunque ritengo il tutto un bel passo in avanti. E' giusto favorire l' accesso in spiaggia agli animali. Quale assessore di competenza credo di aver profuso il massimo impegno nel perseguire una strada che ha salvaguardato gli interessi di tutti. Sicuramente un punto a favore della nostra Amministrazione. La nostra azione ha fatto un po' da apripista per una nuova mentalità, per delle future iniziative. Abbiamo già delle richieste di persone che hanno la spiaggia libera in convenzione di poter prevedere degli spazi per i cani ed i loro accompagnatori»