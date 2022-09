Ammontano complessivamente a 22mila euro le sanzioni elevate Guardia di Finanza nei confronti di 24 furbetti residenti nei diversi Comuni del sud pontino. Da Castelforte a Itri, passando per Minturno, Formia e Gaeta, gli uomini del colonnello Galluccio, ieri mattina hanno portato a termine alcuni accertamenti che hanno riguardato una platea di soggetti fiscalmente residenti e domiciliati nei Comuni del sud pontino, soffermandosi sulla disamina dei requisiti legittimanti l'accesso all'esenzione dal pagamento del cosiddetto "bollo-auto", riconosciuta per legge ai portatori di handicap gravi o dei familiari cui gli stessi risultino fiscalmente a carico.

Attraverso un'analisi di rischio condotta con le banche dati a disposizione del Corpo, sono state estrapolate le posizioni connotate da evidenze di irregolarità da un elenco di oltre 300 identificativi fiscali, riconducibili a soggetti intestatari di veicoli circolanti, perché dotati di copertura assicurativa RCA, e risultanti allo stato beneficiare dell'agevolazione in questione.

L'attività di analisi si è articolata in due fasi: la prima, che ha riguardato l'esame documentale dei dati acquisiti presso gli Enti pubblici competenti; la seconda, caratterizzata dai riscontri fattuali sulla reale posizione degli automezzi e sulla composizione del nucleo familiare degli istanti.