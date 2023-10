Tentativo di suicidio sul lungomare di Sabaudia, in corso l'intervento dei Carabinieri. Sul posto anche 118 e Vigili del Fuoco. Un tratto di via lungomare in località Bufalara è stato chiuso,sul posto un mediatore sta parlando con l'uomo che si trova sulla spiaggia. La situazione è molto delicata, l'intervento procede nel massimo riserbo