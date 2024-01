Tragico incidente questa notte lungo la via Pontina all'altezza del chilometro 55 e 600 in direzione Roma.nello scontro tra due vetture sarebbero decedute almeno due persone. La strada al momento in direzione della capitale è stata chiusa al traffico con deviazione sull'uscita per Campoverde sud. La coda che parte almeno da Borgo Montello sta lentamente crescendo per il traffico molto intenso diretto verso la Capitale. Sul luogo della tragedia stanno lavorando da questa notte gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Aprilia