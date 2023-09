Il consigliere comunale di "Camminare Insieme" Salvatore Venditti accusa l'amministrazione comunale di aver realizzato i due chioschi in via Ponte Baratta e via Guado Bastianelli e di averli lasciati lì, inutilizzati e anche in stato di degrado. Venditti in una nota accusa: «Sono due dei tanti esempi di cattiva gestione amministrativa e politica dei beni pubblici. "Inaugurati" in pompa magna nel 2018 - dice l'esponente della civica di centrosinistra -, oggi sono come vedete nella foto che ho allegato. E pensare che per uno dei due stabili si era anche ipotizzato di fargli ospitare il presidio di Polizia Locale».

Come viene ricordato nella nota, il chiosco di via Guado Bastianelli, a tratti è stato aperto, diversa invece la storia dell'altra struttura: «E' stato sempre chiuso e abbandonato, sia dall'amministrazione che dal privato che aveva la concessione - attacca Venditti - . L'ente da quel chiosco non ha mai incassato il canone dal 2019 ad oggi nonostante fosse dovuto perché era richiesta l'apertura annuale».

Successivamente era stato previsto che quei chioschi fossero destinati a presidio di Polizia Locale e di sicurezza nei mesi estivi. «Ricordo - riprende con fare severo Venditti - che in commissione turismo proposi di destinarne uno a "Punto informazioni per la bandiera blu", ma la loro risposta fu che già ci "avevano pensato"». A seguito di questa denuncia-analisi sulla questione dei due chioschi, il consigliere di minoranza lancia un'idea: «Ci sono tante associazioni che necessitano di spazi, poteva essere affidato a chi una comunità la fa vivere. E invece - tuona Venditti - sono ancora chiusi. Senza nessun presidio di polizia locale, senza nessun presidio di sicurezza. Abbandonati a loro stessi, come i soldi pubblici utilizzati per costruirli».