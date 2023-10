Oggi, presso il Liceo "Rita Levi Montalcini" di Sabaudia, si è tenuto un evento di grande rilevanza per la promozione dei diritti e la lotta contro le discriminazioni nei confronti della comunità LGBTQ+. Si è infatti inaugurata una panchina arcobaleno, simbolo emblematico di inclusione e rispetto delle diversità.

L'iniziativa è stata promossa dal partito Azione con Calenda Sabaudia e dell'Amministrazione Comunale, e in particolare dal Consigliere Simone Brina, il quale ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare le giovani generazioni su tematiche di così rilevante valenza sociale e culturale. Ha, inoltre, espresso gratitudine verso il Sindaco e l'Assessorato al Ramo, riconoscendo il loro positivo riscontro alla mozione presentata da Azione, a prescindere dalle questioni politiche esistenti.

Il Consigliere Simone Brina ha dichiarato: "È fondamentale partire dalla scuola, il luogo più importante della città, per promuovere una cultura di inclusione e rispetto. L'evento di oggi rappresenta un momento significativo di sensibilizzazione verso le nuove generazioni su una tematica cruciale. Ringrazio il Sindaco e l'Assessorato al Ramo per aver accolto positivamente la nostra mozione, dimostrando un impegno condiviso per un futuro più inclusivo e rispettoso delle diversità."

L'inaugurazione di questa panchina arcobaleno rappresenta un passo concreto verso la costruzione di una società più aperta, accogliente e attenta ai diritti e alle esigenze di ogni individuo, contribuendo a promuovere un'educazione fondata sui valori di uguaglianza e rispetto reciproco.