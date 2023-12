Nessun aumento di tributi e tariffe, investimenti sul territorio e sul sociale, alti standard di qualità dei servizi e risposte alle legittime necessità della comunità di Sermoneta. Il consiglio comunale ha approvato ieri sera il bilancio di previsione 2024-2026, di non andare in esercizio provvisorio, quindi gli uffici già dal 2 gennaio 2024 potranno operare con la disponibilità delle risorse finanziarie e continuare a dare servizi alla comunità. «È l'ultimo bilancio di questa consiliatura – ha spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli in aula – e siamo orgogliosi di lasciare in eredità un bilancio virtuoso e sano a chi da giugno prossimo sarà incaricato di governare la nostra città. Un bilancio che si caratterizza per tre elementi cardine: prudenza, veridicità e solidità con una attenzione particolare ai servizi sociali, servizi scolastici, assistenza alla persona, agli anziani, agli studenti, alle categorie fragili. Nessun ambito e nessuna categoria sociale sono stati lasciati indietro. Nonostante il difficile momento economico, con le conseguenze di due anni di pandemia e le guerre in corso che hanno fatto aumentare i costi di energia e materie prime, non abbiamo chiesto ulteriori sacrifici ai cittadini, né intaccato quantità e qualità dei servizi offerti».

Confermate Imu e Irpef, così come il costo della mensa scolastica a 2,70 euro a pasto e del trasporto scolastico a 25 euro. Le tariffe Tari saranno oggetto di verifica entro il 30 aprile 2024, come previsto dalla legge: «Il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico del cittadino di Sermoneta resta tra i più bassi della provincia di Latina, come certificato dal Catasto Nazionale Rifiuti di Ispra: una media di 142 euro a cittadino, ben inferiore agli altri Comuni del circondario. Un risultato importante, tenendo conto che il territorio di Sermoneta è ampio e variegato che va dal centro storico alle cinque borgate e le campagne».

Prosegue anche nel 2024 la lotta all'evasione ed elusione tributaria che vede gli uffici impegnati nel garantire l'equità fiscale per tutti i cittadini, per il principio "pagare tutti per pagare meno".