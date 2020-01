Ancora solidarietà nei confronti del Goretti. Un nuovo dono è stato consegnato da Antonietta Parisi e dalla sua associazione, al Reparto di Neonatologia dell'ospedale di Latina. Si tratta di un carrello d'emergenza per defibrillatore e ossigeno. "Questo è un reparto delicato - sottolinea la signora Parisi -, ci sono bimbi che necessitano di particolari attenzioni. Durante la consegna abbiamo avuto il piacere di conoscere il primario, dottor Riccardo Lubrano. Grande gioia è stata ricevere una mail da parte del Direttore Generale Asl, Dottore Giorgio Casati, con cui ringraziava il signor Davide Barcella (e la nostra associazione che lo affiancato per espletare le pratiche burocratiche) per avere donato, sempre a Neonatologia, body, calzini, tutine e scarpette.