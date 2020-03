"Più vengono diffuse le buone pratiche e i corretti comportamenti da adottare, più viene agevolato il lavoro del sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale 118". Lo scrive la Confail, la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, per tramite del segretario provinciale del settore sanità, Vinicio Amici. "Gli operatori del 118 della provincia di Latina e di tutta la Regione Lazio sono il punto di forza della Sanità perché essendo loro in prima linea e quindi i più a rischio, si trovano a lavorare in affanno per le problematiche a tutti conosciute, si parla di equipaggi interi sottoposti a misure di isolamento preventivo e la Regione Lazio pensa a chiedere gli operatori ad aziende interinali come l'ultimo avviso del giorno 6 marzo 2020 sul sito della Manpower. Chiediamo alla Direzione Generale Ares 118 e all'Assessore D'Amato quale organo di controllo preposto, quali siano le motivazioni per perseguire la strada degli interinali, quando si può accellerare la selezione del Concorso Pubblico per n. 138 posti di Operatore Tecnico Specializzato Autista d'Ambulanza, pubblicato con il provvedimento n. 168 del 25 ottobre 2019, vista l'emergenza in atto. La tanto attesa internalizzazione sta diventando con la scusa dell'emergenza COVID-19 una più ampia esternalizzazione dei servizi importanti della Sanità che dovrebbe tutelare la salute dei cittadini. Sappiamo con certezza che i casi di coronavirus nella provincia di Latina ad oggi sono 22 confermati positivi, e che ci sono operatori del 118, autisti soccorritori, soccorritori ed infermieri posti in quarantena, interi equipaggi. Ci preme sottolineare che nessuno ne parla di questi operatori che stanno dando la massima

disponibilità alle aziende in appalto al servizio 118 della provincia di Latina. A tal proposito mi preme anche ringraziare le stesse aziende che riescono a reperire in tempi brevi tutti i DPI previsti per questa vera emergenza. Ci auguriamo che la Direzione Generale ARES 118 e l'Assessore D'Amato ci diano in tempi brevi, vista l'urgenza, risposte serie per quanto riguarda il Concorso Pubblico menzionato e in seguito per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'internalizzazione, e di una soluzione seria per gli operatori ad oggi in forza nella figura di soccorritore".