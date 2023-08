Sono 130mila gli euro entrati nelle scorse ore nelle casse comunali di Norma. «Soldi - sottolinea con soddisfazione il sindaco Andrea Dell'Omo - che la comunità attendeva da sei anni. Sì perché questi canoni, dovuti al Comune da parte di alcune società di telefonia mobile, per l'installazione presso l'area dell'hotel Villa del Cardinale, non erano mai incredibilmente stati mai richiesti».

Dal 2016 infatti almeno tre aziende avevano chiesto di poter installare ripetitori per il segnale telefonico sui tetti o nell'area circostante la struttura normiciana. Struttura nella disponibilità del Comune, una fattispecie giuridica importante perché permette, a differenza dei beni di proprietà del Comune, di essere ceduta in locazione a fronte di un vero e proprio canone. Canone da 15mila euro all'anno per quattro società. «L'amministrazione precedente però - sottolinea il Comune - da una parte sapeva bene che quel credito esisteva, tanto che nel 2018 infatti, nel bilancio compare. Poi però, nella pratica, in concreto, il credito non è mai stato fatto valere. Siamo dovuti intervenire noi all'indomani dell'esito del voto. Di questi soldi 40mila euro saranno già nel prossimo documento di bilancio. Abbiamo subito già incassato una parte di questo credito, e abbiamo fatto anche chiarezza sulla situazione che vede, ad esempio, una delle società essere migrata sul traliccio di un'altra. Restano tre contratti per 50mila euro, soldi che sono importanti per una realtà piccola come Norma». Il sindaco a domanda specifica preferisce non addentrarsi in polemiche di natura politico-amministrativa sulla mancata pretesa dei canoni, sottolinea che nel tempo la normativa, come accaduto nel 2021, è cambiata, e che potrebbe essere stata un mera svista. «Certo è che si tratta di cifre importanti con cui possiamo fare del bene per questa comunità visto che le disponibilità economico-finanziarie spesso non permettono grande libertà di movimento o investimenti». Dell'Omo con orgoglio guarda ai lavori in piazza, peraltro il cantiere è stato smantellato proprio pochi giorni fa. Norma si ritrova una piazza nuova, uno spazio pedonale, mancano le panchine, ma arriveranno a breve.