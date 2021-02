Il "Francioni" ancora non c'era, ma il vecchio Comunale con il "prato" al posto della Curva Nord, ribolliva di passione per il suo Latina che, in quarta serie, nella stagione ‘76-‘77 vinse il campionato approdando in serie C.

Parliamo di Lamberto Leonardi che, ieri pomeriggio, ci ha lasciati improvvisamente. Avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 8 agosto. A dare la notizia a Nando Leonardi, storico dirigente nerazzurro e fraterno amico di Lamberto, è stato il figlio dell'ex allenatore: «Cosa volete che vi dica - ci ha spiegato al telefono Nando Leonardi - sono rimasto basito. Aveva subito una frattura per una brutta caduta, ma niente lasciava pensare che le sue condizioni potessero aggravarsi. Con lui ho vissuto delle stagioni meravigliose».

In effetti, nella stagione ‘77-‘78 con il quinto posto in C grazie anche alla storica vittoria al "Cibali" di Catania con il gol di Salvatore Caiazza, il Latina venne inserito nella "nuova" C1 la stagione successiva, la terza di Lamberto Leonardi sulla panchina, prima della retrocessione.

Cresciuto da giocatore nella Roma, nella sua carriera aveva vestito anche la maglia della Juventus nella stagione ‘69-‘70 totalizzando 28 presenze e 5 reti. Nel suo palmares di giocatore anche una Coppa Italia vinta da giocatore proprio con la maglia della Roma nella stagione ‘63-‘64.