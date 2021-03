La grandezza di una produzione cinematografica sembra andare a braccetto con la riservatezza che la circonda nella fase di realizzazione di un progetto.

Così è per i gemelli D'Innocenzo, da quasi un mese blindatissimi nel capoluogo pontino dove sono in corso le riprese di "America Latina", e così è per la futura serie televisiva di Cross Productions per Amazon Original, che vedrà ancora una volta il territorio pontino terra di set, con il sostegno della Film Commission guidata da Rino Piccolo.

È a lui che ci rivolgiamo per avere qualche dettaglio in più (la storia? I personaggi?), in merito a questa grossa operazione televisiva dal titolo al momento provvisorio "X/Y", che grazie alla piattaforma Amazon Prime Video raggiungerà oltre duecento Paesi.

Nel rispetto della produzione, il presidente della Latina Film Commission non aggiunge altro a ciò che siamo già riusciti a sapere, ma si limita a dire: "Confermo che stiamo seguendo questa importante produzione, certo è che se si realizzasse sarebbe veramente un evento storico per il territorio".

Tolto (da noi) quel condizionale d'obbligo per Piccolo, si può annunciare che sì, la serie si realizzerà e sarà ambientata proprio a Latina. I primi ciak prenderanno il via nel mese di aprile.

Una serie in 10 puntate, con un probabile seguito negli anni successivi. In pianta stabile. Una storia che avrà per protagonista una gioventù che si interroga nel corso del suo viaggio di formazione e crescita, e che arriva tappa dopo tappa a comprendere che non si è mai confinati in etichette prestabilite, ma si può essere oltre ciò che certi canoni sociali impongono.

Vedremo teenager alle prese con il confronto più arduo, quello con se stessi; con le paure del giudizio dell'altro, in una città di provincia in cui ogni conquista in più è una sfida, ancora più vero quando si ha un'età in cui si procede spesso come funamboli sopra una corda tesa, per esercizi di destrezza che evitino di precipitare sotto una montagna di dubbi e domande.

Latina protagonista due volte, perché sbirciando "dietro le quinte", si scopre che uno dei due autori della serie rispondono al nome di Alice Urciuolo, autrice e sceneggiatrice di Priverno, che solo lunedì ha saputo di essere anche nella dozzina del Premio Strega 2021 con il suo primo romanzo "Adorazione"; l'altro sceneggiatore è Ludovico Bessegato. Un sodalizio che si rinnova: Ludovico e Alice infatti, sono già legati a un successo internazionale, la serie "Skam Italia".

Dalle prime indiscrezioni, sappiamo che "X/Y" affronterà diverse tematiche, tutte di forte attualità. La serie non è solo frutto della fantasia, ma di una ricerca che prima della stesura del testo, è stata scandita da interviste e consulenze esterne, accendendo i riflettori sugli adolescenti, e sulla costruzione spesso faticosa di se stessi.

Destini che si incrociano, amori, amicizie, dolori, scandiranno quindi le dieci puntate di una serie che dovrebbe essere completata entro la fine dell'estate.

La produzione ha coinvolto per lo più giovani pontini, ragazzi che vivono in alcune città del comprensorio.

Oltre a Latina, dove tra qualche settimana i gemelli D'Innocenzo dovrebbero iniziare a girare in esterno, le riprese di X/Y si svolgeranno anche a Sabaudia.