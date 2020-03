Il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola affida la città al Cuore Immacolato di Nostra Signora delle Grazie, patrona di Nettuno. Il video della preghiera, con fascia tricolore, ai piedi della Sacra Immagine fa il giro della città su WhatsApp. In ginocchio davanti all'Altare maggiore del Santuario, accanto al Rettore padre Pasquale Gravante, il primo cittadino ha chiesto alla Vergine di liberare Nettuno e il mondo dalla pandemia. In pochi minuti praticamente tutta la popolazione ha avuto sui propri smartphone il video grazie a un vero e proprio "passaparola" su WhatsApp.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli